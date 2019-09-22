تراند اليوم : عاصفة غضب من فنان مصري شهير زور فيديو ونسبه لقناة الجزيرة...

زور الفنان المصري محمد رمضان، فيديو لقناة الجزيرة خلال متابعتها لتظاهرات الجمعة الماضية ، والتي خرجت للمطالبة برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حتي يظهر كذب القناة ولكنه استعان بفيديو غير الموجود تماما.

وهاجم نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي الممثل المصري الأكثر شهرة في الفترة الراهنة ، بسبب عدم علاقة الفيديوهين ببعضهما، خاصة وأن فيديو قناة الجزيرة فيه أصوات "قول ما تخفشي السيسي لازم يمشي"، وأن الأشخاص الموجودة في فيديو الجزيرة غير موجودة في الفيديو الخاص بالفنان ، واعتبروا ما فعله تزويرا لا يليق بفنان كبير .

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وكان رمضان قد نشر فيديو وعلق عليه: “عتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لمصر ؟! .. الحُكم بعد المشاهدة”.

يذكر أن محمد رمضان هو أبرز الوجوه الفنية التي يستعين بها نظام الرئيس المصري لحشد التأييد له ، كما تستخدم صوره في فترة التجنيد للدعاية للجيش المصري ودوره في المجتمع .