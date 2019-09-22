كريم عبدالعزيز يخوض 2020 بـ «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» و«1919»

حالة نشاط فنى يعيشها النجم كريم محمود عبدالعزيز، حيث ينشغل بتصوير فيلمين فى وقت واحد،ويجسد خلالهما شخصيتين مختلفتين تماماً.

فيلمه الأول «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، والذى يسجل التعاون الثالث له مع الفنان ماجد الكدوانى، بعد فيلمى «نادى الرجال السرى» و«حرامية فى كى جى تو» الذى قدماه منذ 16 عاما، ويشارك فى بطولة الفيلم دينا الشربينى ويظهر ضمن أحداث الفيلم بدور «مذيع» يهتم بقضايا المجتمع فى إطار كوميدى، بينما تظهر الفنانة دينا الشربينى بدور زوجته ضمن الاحداث، ويواجهان العديد من المشاكل الزوجية ويسعيان لحلها طوال الأحداث التى يناقشها الفيلم بشكل كوميدى لايت.

ورغم أن اسم الفيلم متشابه مع فيلم «البعض يذهب إلى المأذون مرتين» والذى خاض بطولته كل من الفنان نور الشريف والفنانة ميرفت أمين والزعيم عادل إمام والذى أنتج عام 1978، قال المخرج احمد الجندى إن الأحداث مختلفة تمامًا ويمكن القول بأنه تدور فكرته فى نفس النطاق وهى مناقشة المشاكل الزوجية فى إطار كوميدى اجتماعى، ولكن بشكل مختلف ويواكب العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المؤلف أيمن وتار سعى جاهدًا

لإخراج سيناريو متكامل تتوفر فيه عناصر النجاح، ويحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة والمثيرة والتى اعتاد كريم عبدالعزيز على تقديمها خلال مسيرته الفنية.

ويعتمد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبدالعزيز، وجارى مفاوضات لظهور النجمات كضيوف شرف من بينهم نيللى كريم والتى وافقت بشكل مبدئى على المشاركة فى العمل.

‏واحتفل فريق العمل بالفيلم بشكل مختلف، حيث صمموا تورتة مطبوعًا عليها وثيقة زواج بها بيانات الفيلم كنوع من الدعابة، بالإضافة إلى «كب كيك» يحمل صور كل أبطال العمل والفنيين العاملين بالفيلم، وتم رسم صورة لكل من كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى ووضع كل منهما على تورتة خاصة به.

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‏‎‏‎«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج لؤى عبدالله، ووائل عبدالله، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى، ودينا الشربينى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت.

أما فيلم «1919» والذى يخوض

به نفس الموسم، فيصور أبطاله مشاهدهم خلال الأيام الحالية، وبدأ تصويره مبكرًا؛ نظرًا لإمكانياته الضخمة والتى تتطلب مجهودًا ووقتًا كبيرًا، بالإضافة إلى تعاقد نجومه بأعمال فنية أخرى، حيث ينشغل أحمد عز بتصوير فيلم «العارف» وكريم عبدالعزيز بـ«البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين».

ويقدم كريم عبدالعزيز من خلال أحداث الفيلم شخصية «أحمد عبدالحى كيرة»، وهو شاب مجتهد ومثابر يحاول خلق كينونة لنفسه ويعتبر رمزًا للوطنية نظرًا لتضحياته وانتمائه لوطنه، ولكن يتهم بالخيانة بعد ذلك ويوصف بالمتطرف، فيما يقدم أحمد عز شخصية «شحاتة الجن» حيث جعلت منه الظروف بلطجيًا، لكن فى لحظة معينة يتحول إلى مدافع عن الوطن.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.