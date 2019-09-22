مي علام: دوللي شاهين أشادت بي في مهرجان "Egypt eye on fashion"

أكدت مصممة الازياء مي علام أن الفستان التي صممته للمطربة دوللي شاهين في مهرجان " Egypt eye on fashion " والتي حلت ضيفة شرف فيه وأحدث ضجة كبيرة لدي رواد التواصل الاجتماعي حول شكل واستايل الفستان الذي أبهر جميع الحاضرين في المهرجان وعلي أثره حصلت علي أفضل مصممة أزياء في مصر لعام ٢٠١٩.

وأضافت: أن هذا الفستان تعمدت فيه ظهور دوللي بشكل واطلالة مختلفة بعيدا عن الإثارة حيث أحتوي علي الكورساج التل والشامبين بالإضافة إلي الجبير الفرنساوي والمطرز المنفوش والجيبة الكرانيش والديل البسيط.

وأضافت: وضعت دوللي في قالب مختلف واستايل مختلف غير الذي تعودت عليه وهذا ما لمسته بنفسها في المهرجان الذي أهتم

بالموضة وسعدت بالردود حوله والضجة التي أثيرت علي السوشيال ميديا حول طبيعة الفتسان وأناقته .

واستكملت.

حصلت في هذا المهرجان علي أفضل مصممة أزياء في مصر لعام ٢٠١٩ بعد الظهور اللافت لمجموعة من فساتين الزفاف التي لفتت أنظار الحاضرين وأعجابهم بتصميم فستان دوللي شاهين ضيفة شرف المهرجان كما أن اختيارها لي لتصميم هذا الفستان كان بمثابة تحدي كبير لي واثبات الذات والحمد لله نجحت التجربة ونلت أشادة الجميع.

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