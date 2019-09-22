ياسر جلال يستعد لرمضان 2020 بـ"الفتوة"

صرح الفنان ياسر جلال أثناء الندوة التى تقام الآن بقصر السينما بجاردن سيتى برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أنه يستعد حاليًا لتصوير مسلسله الجديد بعنوان "الفتوة"، و ذلك

تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

وأضاف "جلال" أن المسلسل يحكى عن "فتوة" من مائة عام، تأليف هانى سرحان،

إخراج حسين المنباوى، ومن انتاج شركة سينرجي.

واستطرد ياسر جلال فى حديثه عن علاقة المسلسل، بفيلم "الفتوة" للفنان الكبير فريد شوقى، وقال أن المسلسل فنى تجارى يوجد به محتوي جيد، ويدور في إطار رومانسي كوميدى اجتماعى.

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