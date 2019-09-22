احتفال خاص لفيلم "لما بنتولد" على السجادة الحمراء.. ونفاذ التذاكر قبل عرضه بساعات

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي العرض العالمي الأول للفيلم المصري "لما بنتولد" والذي يعرض خارج المسابقة الرسمية، من تأليف نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

وحرصت إدارة المهرجان على إقامة سجادة حمراء لأبطال العمل أمير عيد، وعمرو عابد، وسلمى حسن، وابتهال الصريطي، ودانا حمدان، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت، والمنتج المنفذ معتز عبدالوهاب وشريف هواري وفريق عمل الفيلم قبل عرضه حيث شهد العرض حضور عدد كبير من النجوم، كما نفذت تذاكر العرض الأمر الذي دفع البعض إلى حجز تذاكر لمشاهدة الفيلم في الإعادة.

ومن جانبه أعرب مخرج العمل تامر عزت عن سعادته بردود

الأفعال التي تلقاها عقب عرض الفيلم، وإشادات جميع الحضور، موجها الشكر لأبطال الفيلم، وللمؤلفة الراحلة نادين شمس التي قامت بكتابة السيناريو منذ ٢٠٠٧ وتوفت منذ ٥ سنوات، مما جعله يصر على استكمال تصويره وظهوره للنور بعد وفاتها، ولم ينس توجيه الشكر لعامل الكلاكيت عبدالرحمن خليل الذي توفى العام الماضي.

وأوضح المخرج تامر عزت أنه استغرق تصويره عامين، وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٧.

يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه

الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلم تسجيلي يحمل اسم "مكان اسمه الوطن" .

وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سنيمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي حيث يحتوي الفيلم علي تسعة أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة. كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

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الفيلم من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبد الوهاب مؤسس شركة Team One للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.