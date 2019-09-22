بعد كسر "الفيل الأزرق 2" حاجز الـ 100 مليون جنيه.. أحمد مراد يشكر جمهوره

وجه السيناريست والكاتب أحمد مراد رسالة شكر لجمهوره، وذلك بعد تخطي الجزء الثاني من فيلمه "الفيل الأزرق" حاجز الـ 100 مليون جنيه.

ونشر الكاتب أحمد مراد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "شكرًا للجمهور..أول فيلم مصري يتخطى حاجز ١٠٠ مليون جنيه

".

وفيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء

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الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.