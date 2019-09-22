بإطلالة ساحرة .. سارة التونسي تخطف الأنظار من جديد في ثاني أيام الجونة

خطفت الفنانة سارة التونسي الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ويشار إلى أن آخر أعمال Advertisements سارة التونسي مسلسل "حكايتي"، والذي حقق نجاح بدورها في المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، جميل برسوم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، إيهاب هريدي، هنادي مهنا، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. سارة التونسي مسلسل "حكايتي"، والذي حقق نجاح بدورها في المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، جميل برسوم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، إيهاب هريدي، هنادي مهنا، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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