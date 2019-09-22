طرح باند واما برومو أحدث كليباته بعنوان "شمس بحر"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "شمس بحر" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. Advertisements يذكر أن باند واما طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "الصيف إبتدى"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "اسمها إيه"، "كترت حكاياتي"، "فطومه"، "شمس بحر"، "الله ع جمال". مؤخرًا ألبوم بعنوان "الصيف إبتدى"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "اسمها إيه"، "كترت حكاياتي"، "فطومه"، "شمس بحر"، "الله ع جمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. واما يطرح برومو "شمس بحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.