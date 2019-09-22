شاهد.. محمد رمضان يكشف فبركة قناة الجزيرة

كشف النجم محمد رمضان فبركة إحدى القنوات القطرية تدعى "الجزيرة"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر".
ونشر رمضان مقطع من تلك القناة أثناء ادعائها بأن هناك العديد من المظاهرات، إلا أن الفنان محمد رمضان كشف تلك الفبركة قائلاً: "الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على انها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذاكل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا".
وأشاد النجم محمد رمضان بأن كل ما تحتويه القناة غرضها دعم الحملات الإخوانية وشن الهجوم على بعض قيادات مصر وبعض قيادات القوات المسلحة المصرية، والتحريض على الفوضى وزعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين.
وصرح مؤخرًا أيضًا عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام العربي، عن
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان "جيشنا صعب"، وهو من كلمات محمد رمضان، وحسام الحسيني، وألحان وإخراج حسام الحسيني، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخطى الكليب حاجز الـ 17 مليون نشبة مشاهدة، ونال إعجاب المصريين.
شاهد من
الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على انها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا ؟! 🇪🇬😉💪🏽 pic.twitter.com/EgmTRHiNuV— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) September 22, 2019
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