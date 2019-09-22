مفاجأة.. 5 دول صناعية كبرى قد تستقدم مديرين لمناصب قيادية

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/22 11:43 ص بتوقيت أبوظبي
موظفو أكبر 5 اقتصادات عالمية لا يرغبون في مناصب قيادية
إذا كنت ممن يرغبون في تولي المناصب القيادية؛ فعليك أن تستعد لإمكانية توافر فرصة لتولي مسؤولية في إحدى مؤسسات دولة صناعية كبرى.
فقد أبدى 9% فقط من العاملين في أكبر 5 اقتصادات عالمية رغبتهم في تقلد منصب قيادي خلال السنوات الـ5 أو الـ10 المقبلة.
وشمل الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس السبت، نحو 5 آلاف مسؤول قيادي وموظف في 5 دول، هي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وكشف الاستطلاع عن أن 9% فقط من العاملين يسعون لتقلد منصب قيادي خلال السنوات الـ5 أو الـ10 المقبلة، بينما في ألمانيا انخفضت هذه النسبة إلى 7% فقط من الموظفين الذين يرغبون في تولي منصب قيادي.
وأظهر أن 81% من المديرين يرون أن مهمتهم صارت أصعب مما كانت عليه في السنوات الماضية، ويرى 37% منهم أن وظيفتهم لن تكون موجودة في نفس شكلها الحالي خلال السنوات المقبلة.
وذكر 40% من المديرين في ألمانيا أنهم يرغبون في الاستمرار في الاضطلاع بدور قيادي في المستقبل، وترتفع النسبة إلى 70% في الصين، بينما تقل النسبة عن ألمانيا في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأجرى الاستطلاع معهد "إسبوس" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من "مجموعة بوسطن للاستشارات" خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 9 يوليو/تموز الماضيين.
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