"العين الإخبارية" ترصد تصويت الإماراتيين بالقاهرة في انتخابات "الوطني الاتحادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت سفارة الإمارات بالقاهرة أبوابها، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمصر، أمام الإماراتيين في الخارج أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبدأت البعثة الدبلوماسية لدى القاهرة برئاسة السفير جمعة مبارك الجنيبي، في استقبال الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات في الخارج، والتي تستمر يومين.

وقالت مريم خليفة الكعبي، رئيس المركز الانتخابي بمقر لجنة سفارة الإمارات بالقاهرة، إن المواطن الإماراتي مُدرك لمسؤوليته وواجبه الوطني من خلال المشاركة والإدلاء بصوته الانتخابي.

وأكدت "مريم الكعبي" في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن الدورة الانتخابية الرابعة ذات طابع مختلف لتمثيل المرأة بـ 50% بالمجلس الاتحادي الإماراتي، وهو إيمان من حكومة الإمارات الرشيدة بكفاءة المرأة الإماراتية وقدراتها ودورها الفعال في التنمية السياسية.

وتابعت، رئيس المركز الانتخابي بمقر لجنة سفارة الإمارات بالقاهرة، أن الانتخابات تمكن المواطن الإماراتي التمكين السياسي في سبيل تأهيل المواطن للمشاركة الفعالة في صنع القرار والدفع بالتنمية الشاملة للدولة.

وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات كل التسهيلات والإمكانيات من أجل جاهزية جميع مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.

تقدم المواطن الإماراتي عبدالله بن حامد، بالشكر لجميع القائمين والبعثة الدبلوماسية للإمارات بالقاهرة وخاصة اللجنة الخاصة بمقر لجنة سفارة الإمارات بالقاهرة، لتقديم التسهيلات وحسن استقبال الناخبين.

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وأوضح المواطن الإماراتي بدر أحمد النعيمي، أن المشاركة الانتخابية بمثابة واجب وطني لكل مواطن إماراتي، مشيراً إلى أن المرشحين هم صوت وممثلي المواطنين لتقديم سبل التقدم والازدهار للمواطن وللدولة.

كما أكد المواطن الإماراتي عيسى أحمد الطلحان، أن الإدلاء بأصوات الناخبين الإماراتيين بانتخابات مجلس الاتحاد الوطني يعد أمانة بحق المرشحين وحق دولة الإمارات على أبنائها.

كما أشاد المواطن الإماراتي علي بخيت الخوار، بالمشاركة الفعالة للمرشحين والناخبين، معرباً عن دعمه لأحد الشباب المرشحين بمجلس الاتحاد الوطني الإماراتي، قائلاً "أنا شاب مواطن أدعم كل الشباب الحريصين على دعم شباب الإمارات والحريصين على مستقبل أفضل لدولتنا".

وفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الوطني الاتحادي"، في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

ويخوض 479 مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها.‎