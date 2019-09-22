مبادرة نمط حياة صحي تمنح 13 طالبا في الإمارات فرصة زيارة مانشستر سيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت جمعية البيت متوحد بالتعاون مع مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم و"هيلث بوينت" 13 طالباً إماراتياً فرصة لزيارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الطلاب الـ13 استمتعوا بفرصة استثنائية لعيش تجربة فريدة في ملعب "الاتحاد" الشهير في قلب مدينة "مانشستر"، وذلك ضمن مبادرة نمط حياة صحي.

وشملت المبادرة 38 مدرسة على مستوى دولة الإمارات، وحصل أكثر من 2600 طالب على فرصة التدريب مع مدربي مانشستر سيتي.





وتجول طلاب المبادرة داخل أروقة نادي مانشستر سيتي وزاروا ملعب الاتحاد الذي فاز عليه مانشستر سيتي بثمانية أهداف نظيفة على واتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فضلاً عن ذلك، زار الطلاب متاجر نادي مانشستر سيتي الرسمية وحظوا بتجربة العمر بالتعرف أكثر عن قرب على بطل إنجلترا في آخر موسمين.

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وأهدى نادي مانشستر سيتي طلاب مبادرة نمط حياة صحي قمصان الفريق السماوي الذي يخوض بها موسمه الحالي لتكتمل التجربة الممتعة.



وتهدف المبادرة على التشجيع اتباع نمط حياة صحي للجيل القادم، وهو ما دعا المؤسسات الداعمة للمبادرة للبدء من المدارس.

برنامج المبادرة استهدف مضاعفة عدد الحصص التدريبية بمقدار 3 أضعاف تقريباً؛ حيث ارتفع من 140 إلى 420 ساعة.



