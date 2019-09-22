شكرا لقرائتكم خبر عن "رتم المقسوم" موضة لأغانى 6 مطربين أبرزهم أصالة و تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الفترة الحالية اتجاه بعض المطربين للأغنيات التى تحمل طابع أو رتم "مقسوم" برغم أنهم كانوا ممن يفضلون طرح موضوعات الحزن والرومانسية، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر المطربين الذين غيروا من طريقتهم:

أصالة:

طرحت المطربة أصالة أغنية جديدة بعنوان "جدًاجدًا" تحمل طابع موسيقي "المقسوم"، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وتوزيع شريف قاسم، وهى من ضمن أغاني ألبومها الجديد "فى قربك".

تامر حسنى:

يستعد النجم تامر حسنى لطرح أغنية جديدة بعنوان "دلوقتى ارتاح" تحمل طابع "مقسوم"، وهى كلمات أمير طعيمة، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يقدمها تامر ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس".

إيساف:

كما أيضا يستعد المطرب إيساف لطرح أغنية "سينجل" جديدة تحمل طابع مقسوم، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب برغم أن إيساف كان دائما تحمل أغلب أغانيه مضامين حزينة.

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رنا سماحة:

سجلت المطربة رنا سماحة أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسي مقسوم، لم تكشف عن اسمها حتى الأن لتكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.





خالد عجاج:

يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "منين ولا منين" تحمل طابع المقسوم الموسيقى، وهى من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو راية.

محمد رشاد:

انتهى الفنان محمد رشاد من تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية بعنوان "دلع"، وهى أغنية مقسوم على طريقة رشاد والمعروف بها وسط جمهوره، وهى من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى، وسيتم طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.