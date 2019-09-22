شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تستعرض رشاقتها وفستانها على السجادة الحمراء أثناء عرض فيلم 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة بشرى، رشاقتها وأناقة فستانها بشكل لافت للأنظار أثناء حضورها للسجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم اللبناني "1982" في مهرجان الجونة المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم في صيف عام 1982، حيث كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة في مدرسة آمنة متوارية في رحاب الجبال المُطلة على بيروت، بينما ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته في نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.

وتتعرض البلاد لهجوم جوىّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة، فيزداد تصميمه أكثر فأكثر وتحكى قصة الحب هذه، التى تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد في ذاكرة الأطفال.

الفيلم يُعد العمل الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس وتشارك في بطولته المخرجة الشهيرة نادين لبكي، وشارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائى وحصد جائزة أفضل فيلم أسيوي ومن المتوقع أن ينافس الفيلم بقوة على جوائز المهرجان هذا العام.