شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يضيف 304 آلاف جنيه لرصيده ويتخطى الـ94 مليونا فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، يحصد إيرادات ملحوظة ، حيث حقق يوم أمس السبت، إيرادات بلغت 304 ألف و 920 جنيه فى شباك التذاكر، ليزيد من إجمالى ما حققه الفيلم بعد 45 يوم عرض لتصل إيراداته إلى 94 مليوناً و 304 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم فى تحقيق الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، لاسيما أنه سيظل متواجدًا بالسينمات فى الفترة القادمة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثانى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

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ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.