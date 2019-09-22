كيت موس تكتفى ببلوزة قصيرة خلال ظهورها في لندن.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري البابارتزي عدة صور، للنجمة والممثلة الأمريكية كيت موس البالغة من العمر 45 عاما، خلال توجهها لقضاء سهرة في لندن مع السوبر موديل ناعومي كامبل و إيريس لو و المغنية الشهيرة بالوما فيث.

النجمة العالمة البالغة من العمر 45 عاما، كيت موس، فاجأت جمهورها بظهورها مرتديه “بلوزة” فقط وكأنها فستان قصير وهو ما لاحظه الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة و متابعى خطوط الأزياء العالمية، وهي بلوزة، مصنوعة من الحرير باللون الـ “أوف وايت ” ووصل سعرها إلى 790 جنية استرليني.

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وعلى جانب أخر، أطلقت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس، مؤخرا، خط مستحضرات تجميل يحمل اسمها، وذلك بالتعاون مع شركة مستحضرات التجميل اليابانية “ديكورتي كوزماتيكس”.

ومن المقرر أن يحوي الموقع الخاص بمستحضرات تجميل العارضة العالمية، البالغة من العمر 43 عاما، على كل ما يلزم المرأة من أدوات ومستحضرات التجميل في علبة واحدة.

ومن جانبها أكدت المطربة البريطانية، أن علبة التجميل سوف تحتوي على مجموعة من ألوان للجفون، تشمل بودرة أحمر خدود، أربعة ألوان أحمر شفاه، بجانب 3 فرش للمكياج وقلم لتحديد الشفاه وقلم أيلاينر، مشيرة إلى أن هذه العلبة الجميلة الصغيرة الحجم تغني المرأة عن جميع أدوات المكياج المتبعثرة في حقيبة يدها.