تايلور سويف تلغى حفلها بأستراليا بسبب حقوق الحيوان

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقرت المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، على إلغاء مشاركتها فى الحفل الغنائى الذى كان من المقرر أن يقام فى إطار سباق للخيول فى أستراليا فى الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك بعد احتجاج الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان.

ومن جانبها ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية الليلة أن المدافعين عن حقوق الحيوان ناشدوا سويف عدم الاشتراك فى هذا الحفل نظرا لأن سباقات الخيول التى أقيمت على مدار الأعوام الماضية شهدت وفاة أعداد كبيرة من الخيول .

وقد أصدر نادى فيكتوريا لسباق الخيول فى أستراليا بيانا أعلن فيه أن جدول جولة المغنية الأمريكية الشهيرة الترويجى فى آسيا واستراليا سوف يطرأ عليه تغيير من شأنه عدم مشاركتها فى الحفل الذى سيقام فى ملبورن هذا العام.

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وعلى جانب أخر، التقطت مجموعة من الصور للمطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، مؤخر، وذلك أثناء استقلالها طائرتها الخاصة مع حبيبها الممثل البريطاني جو أليون، حيث يتوجهان للاستقرار فترة في منزلها الذي يتواجد على أحد الشواطئ الأمريكية.

النجمة العالمية تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 29 عامًا، ظهرت مرتدية ملابس كاجوال وبدون مكياج، خلال الصور التي نشرتها جريدة الديلي ميل البريطانية.

وكانت تايلور سويفت دخلت في علاقة عاطفية مع جو الوين بعد انفصالها عن دي جي الشهير كالفين هاريس.