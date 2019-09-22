كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد انفصال نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كورتني كاردشيان، شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن حبيبها العارض الجزائري يونس بينجما، البالغ من العمر 26 عامًا، في شهر أغسطس من العام الماضي.

وجاء ذلك بعد خيانته لكورتني، ورصد العدسات له برفقة شابة أخرى في أكثر من مناسبة، الأمر الذي أغضبها وسرعان ما قطعت علاقتها به، إلا أنه وعلى ما يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها، حيث رصدت؛ عدسات صحيفة الديلي ميل البريطانية، كورتني ويونس متشابكي الأيدي ويتنزهان في إحدى شوارع لوس أنجلوس.

وذكرت الصحيفة أن يونس اصطحب كورتني من منزلها في مدينة ” كالاباساس”، واستمتعا بموعد غداء إيطالي، قبل الذهاب إلى معرض فني معاصر يدعى “Blum & Poe”.

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وبدا الثنائي في غاية السعادة، بعد لم شملهما عقب انفصالٍ دام عامًا، والذي ذكرت بعض التقارير أنه جاء بقرار من كورتني نتيجة خيانة يونس، في حين ذكرت تقارير أخرى أن سبب الانفصال كان زيادة المسافات بينهما.

وعلى الرغم من نفي يونس آنذاك أنه على علاقة بسيدة أخرى، رصدته العدسات في المكسيك وهو يعانق عارضة تدعى “جوردن اوزونا”، التي سبق وكانت على علاقة بجاستن بيبر وتايجا.

ويأتي لم شمل كورتني ويونس، بعدما واجهت نجمة تليفزيون الواقع أوقات عصيبة خلال هذا العام، خاصة عندما ساءت حالتها النفسية بسبب بلوغها الـ 40 من عمرها، الأمر الذي أصابها بقلق شديد، حتى أنها كانت تبكي معظم الوقت.