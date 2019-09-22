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متابعة بتجــــــــــرد: تحرص النجمات دائمًا على الظهور بأبهي طلة في مختلف المناسبات، لا سيما المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز، وعلى الرغم من حرصهن على اختيار الإطلالة الأجمل وأكثرها جاذبية، إلا أنهن تتعرضن أحيانًا إلى انتقادات لاذعة بسبب اطلالاتهن.
وتعتبر نجمة بوليوود “ديبيكا بادوكون” أحدث ضحايا تلك الانتقادات، وذلك بسبب اطلالتها في حفل جوائز “آيفا” لعام 2019، والذي أُقيم مؤخرًا في مومباي.
وكانت النجمة الحسناء قد أطلت بفستان أرجواني براق غاية في الجاذبية والأناقة من توقيع “غوراف غوبتا”، تميز بالريش وحبات الشواروفوسكي وبكاب طويل للغاية.
إلا أنه وفقًا لمجلة “فيلمي مانترا “، لم تنل اطلالة ديبيكا استحسان الجميع، حيث تعرضت لسلسة من الانتقادات وموجة سخرية من رواد الانترنت.
ولم تكن الانتقادات والتعليقات الساخرة من نصيب ديبيكا فقط، بل طالت زوجها النجم رانفير سينغ أيضًا، حيث قال أحد رواد تويتر: “هل اختار رانفير وديبيكا اطلالاتهما من أجل الهالويين؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ديبيكا بادوكون في حفل آيفا 2019 تضعها في مرمى الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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