متجاهلة الانتقادات السابقة.. حلا شيحة بإطلالات جريئة في مهرجان الجونة

متابعة بتجـــــــــــرد: توجهت الأنظار مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة إلى إطلالات الفنانات والنجمات على السجادة الحمراء كما يحدث في كل عام، ومن أبرز النجمات اللواتي تسلطت عليهن الأضواء إعلاميًا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة.

ومع بداية المهرجان، ظهرت حلا شيحة بأطلالة هادئة بالأبيض في أول مشاركة لها بعد خلع الحجاب والعودة من الاعتزال، إلّا أنها أطلقت العنان لنفسها مع ثالث أيام المهرجان وأطلت بفستان جريء باللون الوردي مكشوف الأكتاف واليدين مع تسريحة شعر بسيطة حيث قامت بربط شعرها فقط وتركته مسدولًا على ظهرها.

يشار إلى أن حلا شيحة عادت عن قرار اعتزالها بعد 12 عامًا ابتعدت خلالها عن ممارسة عملها الفني.