عادل إمام يعلن انضمامه لرمضان 2020 في مسلسل “فالنتينو”

متابعة بتجــــــــــــرد: يستأنف الممثل عادل إمام تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد “فالنتينو” بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي، حيث عاد فريق عمل المسلسل إلى مواقع التصوير قبل أيام ليعلنوا عودتهم للمنافسة.

وبهذا الخبر يكون إمام أول من بدأ التحضير للسباق الرمضاني لعام 2020، ولكنه سيواجه بعض الأزمات التي لم يتوقعها.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال يُدعى “نور عبد المجيد” لديه سلسلة مدارس دولية، يعيش مع زوجته التي تجسد شخصيتها دلال عبد العزيز حياة مملة، ما يجعله يبحث عن زوجة جديدة وتبدأ نزواته بتدمير حياته الأسرية فيما بعد،