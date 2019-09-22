متابعة بتجــــــــــــرد: يستأنف الممثل عادل إمام تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد “فالنتينو” بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي، حيث عاد فريق عمل المسلسل إلى مواقع التصوير قبل أيام ليعلنوا عودتهم للمنافسة.
وبهذا الخبر يكون إمام أول من بدأ التحضير للسباق الرمضاني لعام 2020، ولكنه سيواجه بعض الأزمات التي لم يتوقعها.
ويجسد إمام شخصية رجل أعمال يُدعى “نور عبد المجيد” لديه سلسلة مدارس دولية، يعيش مع زوجته التي تجسد شخصيتها دلال عبد العزيز حياة مملة، ما يجعله يبحث عن زوجة جديدة وتبدأ نزواته بتدمير حياته الأسرية فيما بعد،
كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام يعلن انضمامه لرمضان 2020 في مسلسل “فالنتينو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.