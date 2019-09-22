حظر فيلم جينيفر لوبيز في ماليزيا بسبب المشاهد الإباحية

متابعة بتجـــــــــــرد: تعتمد أحداث فيلم Huslers، التي تلعب جينيفر لوبيز دور البطولة فيه، على قصة حقيقية لمجموعة من فتيات الليل، يقمن بتخدير الزبائن وسلب أموالهم.
وحظرت السلطات الماليزية الفيلم في البلاد، حيث أعلنت شركة “سكوير بوكس بكتشرز” وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم في ماليزيا، أنه قد تم منع عرض الفيلم.
ولم تذكر الشركة أسباب الحظر، ولكن وكالة “رويترز” نقلت عن مجلس الرقابة قوله أن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت.
الجدير بالذكر أن مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا، حذف بعض المشاهد الإباحية من فيلم Rocketman الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.
يُذكر أن جينيفر لوبيز تعيش حالة من النشاط الفني، إذ أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس/آب الماضي، في مصر وموسكو، ضمن جولتها الغنائية، التي أقامتها احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.
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