القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن العين الإخبارية - صفوت دسوقي الأحد 2019/9/22 09:38 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/9/22 09:38 م بتوقيت أبوظبي الإعلامية المصرية ناردين فرج تؤكد وجود تفاعل بين المدربين الـ4-أرشيفية

أعربت المذيعة والممثلة المصرية ناردين فرج عن سعادتها بانطلاق أولى حلقات الموسم الـ5 من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" عبر شاشة "mbc مصر". وقالت مقدمة البرنامج لـ"العين الإخبارية": "الأصوات رائعة، ويوجد تفاعل بين المدربين الأربعة والأجواء كلها جيدة جدًا". وعن حقيقة وجود خلاف بين الفنان راغب علامة والفنانة أحلام، أوضحت: "لا توجد خلافات بينهما ولمست بنفسي حالة انسجام وضحك طوال الوقت". Advertisements وانطلق برنامج "ذا فويس"، السبت، وتضم لجنة المدربين الفنانين: سميرة سعيد، ومحمد حماقي، وراغب علامة وأحلام". وفي أولى حلقات مرحلة "الصوت وبس"، استطاع راغب ضم مُشتركين اثنين إلى فريقه، هما: مهدي عياشي وربيع سلوم. وضم حماقي 3 مشتركين هم: "حفيظة فالكو، وأمل الشريف، ويمان الحاج"، بينما ضمت سميرة سعيد موهبتين فقط: هما "ربيع وعمر العطاس" أصغر المشتركين في البرنامج. وكان لأحلام نصيب الأسد من المشتركين في الحلقة، بضمها 5 مواهب إلى فريقها هم: "محمد منصوري، وأحمد رجب، وشرف أحمد، وسلام واسم"، كما استخدمت زر الاستبعاد ضد راغب لتفوز بإبراهيم مشولي في فريقها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقدمة "ذا فويس" لـ"العين الإخبارية": لا يوجد خلاف بين راغب وأحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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