أونور تونا يتعرّض لهجوم بسبب "الطبيب المعجزة".. وهذا ردّه "الطريف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع مسلسل "الطبيب المعجزة" بنسخته التركية والمأخوذ عن المسلسل الأمريكي الناجح "The good doctor" تحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية جدًا في تركيا والوطن العربي.

ولفتت شخصية فرمان التي يجسدها الفنان التركي أونور تونا الأنظار إليها، خاصة أن الشخصية تدخل بجدال كبير ومشاكل مع الدكتور علي، والذي يجسد شخصيته النجم التركي "تانر اولمز"؛ إذ يكون الدكتور علي مصابًا بمرض التوحد إلا أنه يعتبر طبيبَ جراحةٍ عبقريًا جدًا.

الكتور فرمان لا يتقبل فكرة عمل شخص مصاب بالتوحد كطبيب جراح؛ ما جعله يدخل بجدال ومشاكل معه بشكل مستمر رفضًا لوجوده في المستشفى.

طبيعة دور فرمان والتعاطف الكبير مع شخصية الدكتور علي جعل النجم التركي أونور تونا يتعرض للشتائم وهجوم كبير من قبل جمهور المسلسل.

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ودفع ذلك النجم التركي للرد على هذا الهجوم عبر حسابه في إنستغرام قائلًا: "شكرًا لاهتمامكم يا أصدقاء وبالنسبة للشتائم الموجهة إلى فرمان، صدقوني حتى أنا عند مشاهدتي للحلقة أشتمه، لكن حتى اللص لا نعرف سبب قيامه بالسرقة، استمرو بالمتابعة؛ لأن الصداقات الجميلة تمر بامتحانات صعبة"، وهو ما عدّه البعض تلميحًا واضحًا من تونا على تَحسّن علاقة فرمان بالدكتور علي خلال الحلقات المقبلة.

ويحظى المسلسل بتفاعل كبير بين الجمهور العربي والذي استعان ببعض الصور من أجل السخرية من شخصية فرمان ومشكلته مع الدكتور علي.

كما يتوقع أن يحقق العمل نسبة مشاهدة عالية جدًا مثل الذي حققته النسخة الأمريكية من العمل، والتي دفعت شركة الإنتاج للإعلان مؤخرًا عن موسم ثالث يبدأ عرضه قريبًا.