شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وبسمة وناهد السباعى يحضرن عرض فيلم 1982 المشارك فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت، منذ قليل، الفنانات بشرى وبسمة وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم اللبنانى 1982 المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى.

تدور أحداث الفيلم فى صيف عام 1982 حيث كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة فى مدرسة آمنة متوارية فى رحاب الجبال المُطلة على بيروت، بينما ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته فى نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.

وتتعرض البلاد لهجوم جوىّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة، فيزداد تصميمه أكثر فأكثر وتحكى قصة الحب هذه، التى تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد فى ذاكرة الأطفال.

الفيلم يُعد العمل الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس وتشارك فى بطولته المخرجة الشهيرة نادين لبكى، وشارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائى وحصد جائزة أفضل فيلم أسيوى ومن المتوقع أن ينافس الفيلم بقوة على جوائز المهرجان هذا العام.

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