شكرا لقرائتكم خبر عن أفورة الدعاية زمان.. محمد عبد الوهاب "المعجزة الخارقة" غضبان بسبب الأمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فن الدعاية من أهم الفنون التى يلجأ لها ويعتمد عليها كل من عرف طريق الشهرة، أو يسعى للوصول إليها سواء شركات أو أفراد أو مؤسسات، ومنذ زمن طويل يعرف أهل الفن أهمية فنون الدعاية وتأثيرها على جماهيريتهم .

وتتطور فنون الدعاية باستمرار حتى تواكب الذوق العام والتغيرات التى تحدث فى المجتمع، ومع هذا التطور المتلاحق قد تصيبك الدهشة والتعجب إذا نظرت إلى طرق الدعاية القديمة، وقد يراها البعض مثيرة للضحك بسبب استخدامها أساليب المبالغة فى إطلاق المسميات.

فى عام 1958 نشرت مجلة الكواكب موضوعا بعنوان "للفن إمبراطور اسمه الدعاية"، تناول أهمية الدعاية لأهل الفن ووصفها بأنها بمثابة مساحيق التجميل التى تضعها المرأة على وجهها لتصبح أجمل من حقيقتها بكثير، وأنها الزمام الذى يقود المتطلعين إلى السلم المجد، بل أنها سلم المجد ذاته.

وأشادت مجلة الكواكب حينها بالتطور الذى حدث فى فنون الدعاية وما وصلت له من رقى، مؤكدة أن الدعاية أصبحت تسبق الفن نفسه وأصبح لها مدارس ومناهج ودولة كبيرة لها سلطان أقوى من سلطان الدول الكبرى، كما أنها أصبحت من ضرورات الاقتصاد والفن السينمائى والمسرحى.

Advertisements

وخلال هذا العدد من الكواكب، الذى صدر منذ أكثر من نصف قرن، عرضت المجلة كنوع من الطرافة والتعجب بعض أساليب الدعاية فى سنواتها الأولى، وكيف كانت أساليب الدعاية قبل صدور هذا العدد ب 25 عاما أى منذ ما يقرب من 75 عاما من الآن، مشيرة إلى أن الدعاية كانت فى بداياتها تعتمد على التضخيم الساذج وضربت عددا من الأمثلة على ذلك، حيث أشارت إلى أحد الإعلانات بفرقة فوزى الجزايرلى عن صبى صغير التحق بالفرقة، وكان هذا الصبى هو المطرب الجديد حينها "محمد عبد الوهاب".

وكان الإعلان يقول: "بادروا إلى مشاهدة المعجزة الخارقة فى فن الطرب التى لن يجود الزمن بمثلها، المطرب الصغير ذو الصوت الرنان محمد عبد الوهاب".

وأشارت الكواكب إلى أنه على الرغم من هذه المبالغة فى الألفاظ بالإعلان، إلا أنه لم يخرج عن الحقيقة حين قال إن الزمان لن يجود بمثل هذه المعجزة واصفا موهبة عبد الوهاب.

وذكرت المجلة أن عبد الوهاب غضب ذات يوم عندما كتب المتعهد حسن شريف فى أحد الإعلانات لحفلة من حفلات عبد الوهاب أنه مطرب الملوك ونسى الأمراء حيث كان دائما يعقب اسم محمد عبد الوهاب وقتها لقب "مطرب الملوك والأمراء"، ولم يهدأ موسيقار الأجيال حينها إلا بعد أن أثبت له المتعهد أن كلمة الأمراء سقطت سهوا فى الجمع بالمطبعة.