شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حلمى يدعم محمد صلاح من ملعب مباراة ليفربول وتشيلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد النجم أحمد حلمى، اليوم الأحد في إنجلترا، لحضور مباراة ليفربول وتشيلسي المقامة على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ووثق حلمي حضوره بتصوير فيديو لنفسه أثناء دخوله وعلق عليه قائلاً: "أول مرة أروح في حياتي استاد.. حاسس إني عبيط"، ليرد متابعوه بالدفاع عنه ومدحه بأنه أفضل وأجمل فنان.

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حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول باستقبال حافل من جانب جماهير تشيلسي، لدى وصوله إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، لمواجهة ناديه السابق ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، الذى حقق فوزًا تاريخيًا على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد".