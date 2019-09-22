شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أدهم سليمان يحيى حفلا غنائيا في بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أدهم سليمان حفلاً غنائيًا اليوم الأحد، احتفالاً بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات فى بورسعيد.

ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

من ناحية أخرى طرح أدهم فى رمضان أغنية تحمل "صورة معكوسة" تصدرت قوائم الأكثر بحثًا على "جوجل" وقت طرحها، والأغنية من كلمات وألحان أدهم سليمان، والكليب من إخراج هادى محمد.

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وتقول كلماتها: "هانت ماعادش فاضل ع الفراق غير خطوتين وأنتِ هاتمشيهم أكيد لو بعد حين.. وأنا بس مستنى اليقين إننا مفارقين كنت عاصى م البداية عشان بعاند فى القدر.. الله بعت لى 100 رسالة إن قلبك من حجر.

ويعد أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرًا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".