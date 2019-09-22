شكرا لقرائتكم خبر عن تغزل فيها قبل 3 سنوات.. خطوبة محمد فراج من الممثلة بسنت شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد فراج عن خطبته من الفنانة الشابة بسنت شوقى، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، حيث قال فى أحد لقاءاته أنه ينتظر مشاهدة فيلم خطيبيته المعروض فى المهرجان، حيث تشارك بسنت فى بطولة فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت الذى تم عرضه أمس ضمن قسم الأفلام خارج المسابقة.

وتواجد فراج منذ اليوم الأول للمهرجان بصحبة خطيبته بسنت، ولكن لم يكن الخبر معلنا إلا أن دخوله معها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح وفى باقى العروض أصبح الأمر معروفا للجميع، كما أن ظهورهما فى المهرجان سوياً ليس جديدا، فهما دائما ينشران صورا تجمعهما على السوشيال ميديا منذ فترة، وكان آخر تواجد فراج بصبحة بسنت فى مهرجان تورنتو، والذى تم عرض فيلمها "بعلم الوصول" هناك مؤخراً.

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وعاش محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى قصة حب طويلة تصل مدتها إلى 5 سنوات كاملة، ولكن تأخرت خطوة الخطوبة التى تمت فى الأسابيع القليلة الماضية وأعلنا عنها فى مهرجان الجونة، وخلال السنوات الماضية لم يخف فراج مشاعره تجاه بسنت رغم عدم وجود خطوبة بينهما، حيث نشر لها بوست فى عيد ميلادها قبل 3 سنوات يتغزل فيها، ويؤكد أنها الفتاة الأفضل فى حياته، وأنها غيرت فيه أمورا للأفضل وتحملته كثيراً وأشياء أخرى.

بسنت شوقى ممثلة شابة بدأت حياتها الفنية فى فيلم "أسرار عائلية" مع المخرج هانى فوزى، وبعد ذلك شاركت فى العديد من الأعمال بالدراما والسينما منها مسلسلات "كلبش 2"، "قابيل"، "أنا شيرى دوت كوم"، "أرض جو"، "نيللى وشريهان"، "تحت السيطرة"، "الحالة ج"، "سابع جار" و"سقوط حر"، وأفلام "لما بنتولد" و"بعلم الوصول".