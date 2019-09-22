شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول صناع الفيلم اللبنانى 1982 وغياب نادين لبكى عن العرض بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، صناع الفيلم اللبنانى "1982" للمخرج وليد مؤنس للسجادة الحمراء لمهرجان الجونة، المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتغيبت بطلة الفيلم النجمة اللبنانية والمخرجة نادين لبكى لعدم حضورها المهرجان.

تدور أحداث الفيلم فى صيف عام 1982، حيث كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة فى مدرسة آمنة متوارية فى رحاب الجبال المُطلة على بيروت، بينما ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته فى نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.

وتتعرض البلاد لهجوم جوىّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة، فيزداد تصميمه أكثر فأكثر وتحكى قصة الحب هذه، التى تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد فى ذاكرة الأطفال.

الفيلم يُعد العمل الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس، وتشارك فى بطولته المخرجة الشهيرة نادين لبكى، وشارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائى وحصد جائزة أفضل فيلم أسيوى، ومن المتوقع أن ينافس الفيلم بقوة على جوائز المهرجان هذا العام.

























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