شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل جماهيرى لمسلسل "بحر".. وماجد المصرى يتألق فى أولى بطولاته الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى مسلسل "بحر"، بطولة النجم ماجد المصرى الذى يعرض حاليا على شاشة قناة "الحياة"، تفاعلا جماهيريا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن المسلسل تناول قصصا إنسانية من قلب المجتمع المصرى البسيط، كما نال المسلسل عدة إشادات على المستوى النقدى، أبرزها إتقان اللهجة الصعيدية رغم صعوبتها فى النطق، بالإضافة إلى والتصوير فى المناطق الطبيعية، وذلك جعل مصداقية كبيرة لأبطال المسلسل أمام الجمهور.

اللافت للنظر أن ماجد المصرى يقدم هذا العام واحدا من أفضل أدواره، من خلال شخصية "بحر" الذى يقدمها فى المسلسل، الشخصية التى تعانى من أزمات وصعاب على مر الأحداث، ورغم ذلك يظل الأمل صامداً فى قلبه، وهى رسالة هامة لكل البشر عموماً، الأمر لم يتوقف عند الشخصية فقط، بينما السيناريو أيضاً الذى حرص القائمون على المسلسل تقديمه بطريقة ذكية مليئة بالتفاصيل الإنسانية لشخصيات درامية تعانى صراعات خارجية وداخلية، وهو ما جعل للمسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة لأبطاله.

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وظهر ماجد المصرى متقناً للهجة الصعيدية، كما قدم أداء تمثيليا لفت انتباه الجماهير من انطلاق عرض الحلقة الأولى، فهو ممثل ذو خبرة كبيرة وسنوات عدة فى الساحة الفنية، حرص دائما على تطور أدائه وتنوع أدواره ليصبح من نجوم الصفوف الأولى، وهو ما يعكس قدراته التمثيلية وإحساسه أمام الكاميرا ليصل إلى القلوب مباشرة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.