شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء علاقة مايلى سايروس العاطفية بصديقتها كيتلين كارتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت النجمة العالمية مايلي سايروس علاقتها بصديقتها كيتلين كارتر، و هو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة حول العالم، وأبرزها " جاست جيرد " .

وأفادت التقارير أن بعد علاقة عاطفية لم تستمر طويلا قررت المغنية البالغة من العمر 26 أن تنهى هذه العلاقة تماما، مثلما أكد مصدر مقرب من النجمتين وفضلا أن يحتفظن بصداقتهن لكن لم يعودوا فى علاقة رومانسية بعد الآن .

يذكر أن علاقة ميايلي وكيتلين هن السبب الحقيقى وراء انفصال مايلي عن زوجها نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، فقد شوهدت مايلي وكيتلين لأول مرة معا فى أغسطس الماضية والتقطت لهن صورة مثيرة للجدل عندما ظهرن أثناء إجازة قصيرة فى إيطاليا، وهن يتبادلن القبلات الساخنة، و لم يمض وقت طويل على تداول هذه الصورة إلا وأعلنت مايلي سايروس انفصالها عن وليام بعد ثمانية أشهر من الزواج وسنوات طويلة جمعهم الحب خلالها.