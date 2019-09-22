شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد العوضي يفضح محمد على: كذاب وعنده مرض الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة إلى المقاول الهارب محمد على رد على ادعاءاته وأكاذيبه ضد مؤسسات الدولة، قائلا:" عامل الفيديو ده علشان ارد على محمد على وعاوز اتكلم معاك راجل لراجل .. انت دلوقتى عايش فى دور سعد زغلول".

وطالب الفنان أحمد العوضى، الهارب محمد على النزول إلى مصر مع الناس، قائلا:" عملت موضوع عشان انت راجل هفأ واتنسب عليك، مضيفا:" انت دكر انزل مع الناس انت مش راجل الرجولة فيس تو فيس مش على الفيس".

وأضاف: لو انت دكر وقلبك على الغلابة كنت عملت بال27 مليون جينه اللى بتقول صرفتهم على فيلم .. كنت صرفت 10 مليون بس على الغلابة وعملت مشروع ليهم، وتابع: " انت عاوز تخاطب الطبقة البسيطة بس متجيش تبيع المايه فى حاره السقاين.. مضيفا:" اخر مسلسل انت عملت دافع اربعة مليون جينه للمونتج علشان تشتغل.. اقسم بالله انا مش بكذب زيك".

وقال:" انت بتهاجم ناس فى الدولة وهم مش قدامك .. انت بقالك 15 سنة شغال مع الناس اللى بتدعى انهم نصبوا عليك فأنت جزء من المنظومة الفسده .. لو انت دكر كنت سحبت نفسك لكن انت عملت قصور وشاليهات وعملت القرشين وأمنت نفسك سافرت اسبابنا والفيديو بتاعت بحر وطالع تتكلم على الغلابة".

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وأضاف: انت فشلت كممثل وعملت نمرة مع الناس اللى كنت شغال معاهم.. متابعا:" انت عاوز تعمل عركة وحكاية مع أكبر رأس فى الدولة تعال مصر وأعمل مناضل".

وقال:" انت طالع زي النسوان .. ومسافر وقاعد فى فيلا ومعاك عاربيتن وبتسهر وبتشرب خمره ومقضيها نسوان وطالع تعمل مناضل .. انت مش عايش عيشة الغلابة بتسخن الناس علشان تخرب البلد وتروح تسكر".

وتابع : "انت عاوز تحرق البلد عشان نفسك لو فى فسده انت كنت شغال معاهم 15 سنة .. وبعدين هو السيسي بقاله 15 سنة حاكم البلد" .. انت عندك مرض الشهرة".