شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أحدث كليباته "متل الولد" على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب سامو زين أحدث كليباته ويحمل اسم "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن اخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته .

من ناحية أخرى طرح سامو أحدث أغانيه بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قصى باسل وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت.

Advertisements

كما ظهر الفنان ساموزين، كضيف شرف، فى أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث.