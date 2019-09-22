إيناس الدغيدي لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" نظم معرضًا يليق باسم إحسان عبدالقدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثنت المخرجة إيناس الدغيدي، على فكرة إقامة معرض للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، يضم مقتنياته، والمُقام على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي.

وقالت إيناس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أعجبني المعرض جدًا، يليق باسم كاتب كبير بحجم إحسان عبدالقدوس، وبالمناسبة هناك الكثير من الأشياء التي تمتلكها أسرته من مقتنياته أكثر من المعروض، لكن هناك أيضًا مجهود كبير بُذل لخروج المعرض بهذا الشكل الجيد".

وتابعت "إحسان كاتب جريء، سياسي هوجم وسُجن وتم تكريمه، فهو صاحب حياة غنية بالأحداث"، لافتة إلى أنها لم تقدم أي فيلم مأخوذ عن نص أدبي من تأليفه ولم تعرفه على المستوى الشخصي، لكنها صديقة لأسرته الآن.

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إيناس أشارت إلى أن السينما المصرية قدمت 49 عملًا مأخوذ عن أعماله الأدبية، مضيفة "الأدباء هم من أثروا السينما المصرية، بتقديم أعمالهم الأدبية التي تحتوي على كل مواصفات القصة السليمة، وهبوط مستوى السينما اليوم يرجع لابتعادنا عن الأدب".

جدير بالذكر أن افتتاح معرض الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، شهد حضور نجله أحمد عبدالقدوس، الفنانة يسرا، الفنانة بشرى، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة حلا شيحة، الفنانة هنا شيحة.