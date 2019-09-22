رانيا يوسف تغادر "الجونة السينمائي" وتواصل تصوير "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غادرت الفنانة رانيا يوسف مهرجان الجونة السينمائي، بعد حضورها حفل الافتتاح الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي، واليوم الثاني من الفعاليات.

وقالت رانيا في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "غادرت المهرجان لارتباطي بتصوير مشاهدي في مسلسل (الآنسة فرح)"، مؤكدة أنها أوشكت على الانتهاء من التصوير.

"الآنسة فرح" مأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.