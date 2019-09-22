هشام عباس يطرح ثاني أغاني "عامل ضجة" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان هشام عباس لطرح ثاني أغاني ألبومه "عامل ضجة" خلال الأسبوع المقبل، وذلك عبر موقع "يوتيوب"، من خلال صفحة شركة "مزيكا" المنتجة للألبوم .

هشام يفاضل بين أكثر من أغنية لطرحها قريبًا، وتعد أغنية "حذرتك" من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد النادي وتوزيع توما، هي الأقرب، "حسبما كشفت مصادر مقربة منه لـ(الخليج 365)".

هشام العائد بعد 7 سنوات غياب، كان قد طرح يوليو الماضي أغنية بعنوان "شاري بالغالي" من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.