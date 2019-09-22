زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو .. بحضور الأمير هاري وميغان وإيفانكا ترامب يتوج مسيرتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - بكل المقاييس كان حفل زفاف مصممة الأزياء العالمية الشقراء ميشا نونو "33 عاما" وعريسها قطب النفط الأمريكي رجل الأعمال الشهير مايكل هيس يوم الجمعة 20 أيلول- سبتمبر الجاري،حفل زفاف مجنون وغير تقليدي حيث عقد في فيلا أوريليا المذهلة التي يعود زمن بنائها للقرن السابع عشر في مدينة روما التاريخية العريقة بإيطاليا،لجمعه مشاهير العالم .

وكان من أبرز المدعوين إلى حفل الزفاف الذي كان أقرب ما يكون للزفاف الملكي، لحضور الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل،وإيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،وزوجها الملياردير ورجل الأعمال والسياسي البارز في الحكومة الأمريكية جاريد كوشنر،ونجمة البوب القادمة من هوليوود كاتي بيري وخطيبها الممثل الوسيم أورندو بلوم،ونجم البيتلز السير بول مكارتني وعشرات المدعوين.

وقدمت العروس في غداء سبق زفافها بساعات في عربة غولف خاصة ،وجلست بجانبها الأميرة أوجيني،وكانت شقيقتها الأميرة بياتريس قد جلست فيها من قبل.

اختارت ميغان فستاناً مطرزاً من تصميم فالنتينو







وأول ظهور للأمير هاري وميغان ماركل في فيلا أوريليا بروما في حفل الزفاف قوبل بحفاوة بالغة والهتاف من الحضور،وحظت طلتهما المميزة باللون الأسود بالإعجاب ،حيث ارتدى الأمير هاري بدلة سوداء وربطة عنق باللون نفسه،بينما اختارت زوجته ميغان فستان سهرة من الدانتيل والترتر مطرز باللون الذهبي،منفوخ الأكمام وشفاف ببعض جوانبه من تصميم الإيطالي فالنتينو،ويبلغ ثمنه حوالي 9000 آلاف جنيهاً أسترلينياً،حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمت مراسم عقد القران الدينية برومانسية،تلاه حفل استقبال هاديء بالهواء الطلق،ووجبة عشاء حفل الزفاف الرومانسي على أضواء الشموع في حدائق الفيلا المحصنة ضد الأعين بأسوار عالية بارتفاع 20 قدماً.

وأعد مكونات وجبة العشاء والحلويات: الطاهي البريطاني المولود في الولايات المتحدة الشهير روث روجرز.

زفاف العام





وصفت الصحافة البريطانية حفل زفاف ميشا نونو وعريسها مايكل ميكي هيس بأنه زفاف العام الخاص جداً الأشبه بالزفاف الملكي الخاص ،لحضور الصديقة المفضلة و المقربة دوقة ساسيسكس ميغان ماركل بفستانها الأنيق الساحر الذي يبلغ ثمنه 9000 جنيه استرليني "13500 دولار أمريكي"، وزوجها الأمير هاري ،والأميرتين أوجيني وبياتريس،وإيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكي،وزوجها الملياردير جاريد كوشنر وعدد كبير من نجوم المال والموضة والفن.

وتعتقد الصحافة بأن ميشا نونو كانت أول من عرفت الأمير هاري وميغان ببعضهما.

وتثير العروس ميشا نونو الإعجاب،كإبنة إمرأة بسيطة ولدت في نيوكاسل أبون تاين في بريطانيا وصعدت خلال سنوات قليلة إلى قمة المجتمع والشهرة والاهتمام العالمي بأزيائها،وأصدقائها من علية المجتمع الأمريكي والإنجليزي والأوروبي.

واعترفت ميشا نو نو شخصياً بكفاحها لسنوات قليلة حتى حققت ما هي عليه الآن من شهرة ونجاح وثراء.

وغابت ميغان ماركل والأمير هاري عن دعوة الغداء في اليوم التالي لحفل الزفاف،حيث غادرا مقر إقامتهما في فندق فيلون حيث يكلف الإقامة فيه لليلة واحدة 1200 جنيه استرليني،للعودة إلى لندن استعدادا لسفرهما يوم الأحد إلى جنوب إفريقيا.

فاستقلا طائرتهما على متن الخطوط البريطانية التجارية من مطار ليوناردو دافينشي،وحظيا بمعاملة كبار الشخصيات الكاملة، فاحيطا بحراسة مشددة من رجال أمن إيطاليين ،وقام حراس الأمن بمنع المصورين من الإقتراب منهما.

وحفل زفاف العام الشبه ملكي للعروس ميشا نونو،جاء حسب قول أحد زملاءها: تتويجا لرحلة كفاحها الطويلة بعالم الموضة في مدينة نيويورك منذ انتقالها إليها من لندن في مطلع العشرينيات من عمرها.

وأكد أحد المقربين أن سر استمرار ومتانة صداقة ميغان وميشا،أن ميشا مثل ميغان ماركل: إمرأة طموحة وواثقة من نفسها.