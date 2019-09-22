بالأرقام.. "الفيل الازرق 2" أول فيلم يحقق 100 مليون جنية إيرادات في تاريخ السينما المصرية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 07:42 مساءً -

سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما، يسجلها فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، بعدما حقق 100 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم والمركز الأول في حصد الإيرادات.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المعادلة الصعبة منذ طرحه بدور العرض قبل 8 أسابيع، حيث حصد الإيرادات الضخمة غير المسبوقة في شباك التذاكر، وفى الوقت نفسه لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه في سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج في النهاية بهذا الشكل المميز.

Advertisements

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوي، ويضم فريق عمل الجزء الأول نفسه وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري ومروان يونس في الجزء الثاني ، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"