فن ومشاهير

بالفيديو.. يوميات سما المصري مع ولادها في أول يوم بالعام المدرسي الجديد

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نشرت الفنانة الاستعراضية فيديو ساخر عن أول يوم في العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك عبر قناتها

الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

وظهرت الفنانة سما المصري من خلاله مع أولادها،

وتحكي من خلاله تفاصيل أول يوم في المدرسة.

 

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يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

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