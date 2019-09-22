شاهد.. أحمد فلوكس يوجه رسالة نارية لـ محمد علي

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة نارية للمدعو محمد علي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعرب الفنان فلوكس عن شدة غضبه من الهارب محمد علي، حيث وجه له رسالة تحمل ألفاظ خارجه، ولكنه أعتذر قائلاً: "اسف لقله الادب بس حبيت انزل بمعني الكلمتين +18.. بلاش انا علشان انا عند بلدي و جيش بلدي و ابني و اهلي قليل الادب ..بلاش انا.. يا خرفان".
وكان الهارب محمد علي، بدأ في شن هجوم على قيادات مصر وبعض قيادات القواتالمسلحة المصرية، غرضها أن يبتعد المصريين عن مصر والتحريض على الفوضى وزعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين.
وصرح مؤخرًا عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، عن شدة حبهم لوطننا الحبيب مصر، ودعمهم الكامل لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومساندة القوات المسلحة المصرية، وذلك تضد حملات الإخوان المعادية للبلاد.
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك سابقًا في بطولة فيلم "الممر"، وهو من تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف
وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل نور، كما يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتي الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
وسجل الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلاً بالسينما المصرية، كما تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه مصري.
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