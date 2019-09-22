لأول مرة.. رباعيات جاهين تمتزج بموسيقى راجح داوود على المسرح الكبير

يهدى الموسيقار راجح داوود لأول مرة مؤلفاته التى تعزفها "أوركسترا القاهرة السيمفوني"، وذلك في حفله المقام غدًا يوم الأثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي الحفل بقيادة المايسترو ناير ناجى إلى أسم المبدع صلاح جاهين ويتضمن معزوفة مستلهمة من الأشعار الشهيرة للراحل الكبير التى تحمل أسم الحفل وتقدم لأول مرة حيث يلعب خلالها الشاعر جمال بخيت دور الراوى

ويعزف سولوهاتها على آلة الفلوت صفاء عبد الرحمن.

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وعن المؤلفة الجديدة يقول راجح داوود أن رباعيات صلاح جاهين تعد من أجمل القوالب التي لامست الوجدان وبرزت خلالها عبقريته الشعرية ، مشيرًا إلى كنوز الكلمات التى تركها وباتت مصدرًا للإبداع فى كل المجالات الفنية، وأضاف أنه اختار آلة الفلوت للتعبير عن مضمون هذه الرائعة الشعرية لدفئ صوتها وحميمية نغماتها مما يخلق مع الالات

الوترية المصاحبة حواراً إنسانيا عميقًا يسمو بالوجدان والمشاعر.

ويضم البرنامج أيضًا من إبداعات راجح داوود الموسيقية باسكاليا للعود والأورغن والأوركسترا الوتري والتى يشارك مؤلفها بالعزف على آلة الأورغن، والبيانو والأوركسترا، عصافير النيل للقانون وأوركسترا الحجرة، نزهة للماريمبا والأوركسترا الوتري، كبريت أحمر للبيانو والأوركسترا ، ابتهال لصوت غنائي لحظة موسيقية قصيد سيمفونية للأوركسترا ، أسلحة دمار شامل للقانون والبيانو والأوركسترا ، الرجل الثالث للبيانو والأوركسترا، نصر السماء للقانون والأوركسترا، رسائل البحر لمجموعة صوليست وأوركسترا وتري ، ويلعب صولوهات المؤلفات كل من محمود عبد الفتاح، شريف إسحاق، ماجد سرور، نسمة درويش، سمير عزمي، محمد العشري، جمال علاء الدين.