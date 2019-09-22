علي خطي وائل جسار وراغب علامة.. سما نوح تدعم مصر

أعلن مؤخرا عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، دعمهم الكامل لمصر حيث نشر كل من الفنان راغب علامة، والنجم وائل جسار، مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، يعبران فيهما عن دعمهما لمصر، ضد حملات الإخوان المعادية للوطن.

كما نشرت المطربة سما نوح ، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" ، لتعلن فيه دعمها لمصر، بعد محاولات التخريب التي ينادي بها البعض لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

ووجهت سما، في الفيديو رسالة قاسية إلي المقاول الهارب محمد علي، الذي بدأ في حملة كبيرة للهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسرته وبعض قيادات الجيش المصري، مضمونها أن يبتعد عن المصريين ومصر ويكف عن التحريض على الفوضى وزعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين والمطالبة بثورة جديدة لقلب نظام الحكم.

وإنهالت التعليقات علي الفيديو من قبل الجمهور المؤيد لها ولكلامها.

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في سياق أخر كرمت إدارة مهرجان "Egypt Eye on fashion"، لعام 2019، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبري في التجمع الخامس، المطربة سما نوح، كأفضل مطربة صاعدة لعام 2019، وذلك علي مجمل أعمالها الغنائية.

وطرحت سما، منذ بدايتها الغنائية حتي الأن 4 أغاني هم، "عند قلبك" كلمات هدير وسيد عبد الفتاح وتوزيع احمد اسماعيل ولحن ياسين "مهران من بنها" كلمات فارس والحان ياسين مهران وتوزيع احمد اسماعيل "سيبتو بعض ليه" كلمات والحان رامي منسي توزيع مونتي "هغني واغني" كلمات عمرو المصري توزيع ولحن مونتي.