بالفيديو.. كريم محسن يطرح أحدث كليباته "شكرًا لخدماتَك"

طرح الفنان كريم محسن أحدث كليباته بعنوان "شكرا لخدماتَك"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وكليب "شكرا لخدماتَك" من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات هاني صارو وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق. Advertisements يذكر أن الفنان كريم محسن طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "قابل بقى"، ويحتوي الألبوم على 14 أغنية أبرزهم: "حبيبي أنا"، "الفرصة مش سعيدة"، "عمري ليها"، "شكرا لخدماتَك".

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