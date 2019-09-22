الليلة.. راشد الماجد وبلقيس يلتقيان الجمهور السعودي ضمن احتفالات اليوم الوطني 89

يجتمع نجوم الغناء راشد الماجد وبلقيس، الليلة لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، وذلك في مدينة بريدة في مدينة الملك عبدالله الرياضيه.

ومن المقرر أن يشدو الماجد خلال الحفل بباقة من أروع أغانيه التي يحبها

الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها"خذ راحتك، بلا حب، تنحط عالجرح، سارق القلب، اجابت سؤالي، تفنن، وغيرها"، كما تقدم بلقيس أشهر أغانيها منها "مفارقك غير، التاج، هذا منور، يا هوي، حقير الشوق، احب السعودية، أخترتك انت، وغيرها".جدير بالذكر أن اليوم الوطني الـ 89، يوافق يوم غدًا الاثنين 23 سبتمبر الجاري، وتقام فعاليات الاحتفال به هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"،ويتضمن برنامجها عدداً من الحفلات الغنائية، يحييها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى العروض الجوية بالطائرات الحربية لفريق "صقور السعودية".