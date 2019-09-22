يجتمع نجوم الغناء راشد الماجد وبلقيس، الليلة لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، وذلك في مدينة بريدة في مدينة الملك عبدالله الرياضيه.
ومن المقرر أن يشدو الماجد خلال الحفل بباقة من أروع أغانيه التي يحبها
جدير بالذكر أن اليوم الوطني الـ 89، يوافق يوم غدًا الاثنين 23 سبتمبر الجاري، وتقام فعاليات الاحتفال به هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"،ويتضمن برنامجها عدداً من الحفلات الغنائية، يحييها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى العروض الجوية بالطائرات الحربية لفريق "صقور السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. راشد الماجد وبلقيس يلتقيان الجمهور السعودي ضمن احتفالات اليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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