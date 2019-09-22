تراند اليوم : خالد سليم : أعمل على الانتهاء من مسلسل ” بلا دليل “

قال الفنان خالد سليم، إن تنظيم وافتتاح مهرجان الجونة كان رائعًا، مشيرًا إلى أن السجادة الحمراء تعتبر المقدمة لأفلام المهرجان وورش العمل.

وأضاف سليم فى لقاء خاص لقناة الغد، أنه يعمل في الوقت الحالي على مسلسل “بلا دليل” من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، مشيرًا إلى أن المسلسل يتكون 45 حلقة يحتوي على قضايا مجتمعية هامة، وأوضح أن المسلسل من بطولتة والفنانة التونسية درة، قائلًا “أقدم شخصية شريرة لديها شغف بجمع المال والسلطة في الوقت الذي يهمل أسرته ومشاعرة في سبيله لتحقيق هذا الطموح..، مضيفًا أن الشخصية تتناسب مع ملامح وجهه.

وأشار إلى أنه خسر 30 كجم من وزنه خلال الفترة الماضية، حيث أنه كان يتلقى علاجًا من دواء الكورتيزون لمدة 4 شهور.. ذلك بسبب مشكلة فى الأحبال الصوتية، الأمر الذي أدى إلى زيادة وزنه.

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وأضاف أن فيلمه الأخير “اثنين رايح جاي ” لم يعرض حتى الآن، ولا يعرف مصيره نتيجة تعثر شركة الانتاج في إنهاءه.. مؤكدًا أنه كان لديه مخاوف من بعض الأعمال التى عرضت عليه مؤخرًا بسبب جهة الإنتاج.

واختتم حواره لقناة الغد قائلًا” أجهزعملين غنائيين هما ” اللي فات مات” و” عشمني” وعلى بداية السنة الجديدة سيكون هناك أعمال جديدة.