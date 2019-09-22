إلهام شاهين تدخل «حظر تجول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعقد الفنانة المصرية الهام شاهين، جلسات عمل مكثفة من أجل فيلم “حظر تجول” من تأليف واخراج أمير رمسيس، والذي من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بعد معاينة اماكن التصوير وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى .

ويعيد العمل إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم “يوم للستات” الذى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

والجدير بالذكر أن الهام شاهين، قد شاركت مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مع عدد كبير من النجوم منهم يسرا وليلي علوي وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامي وزجته مي عمر وعمرو يوسف وكنده علوش و محمد كريم وتارا عماد و محمد فراج وهاني رمزي وشريف رمزي وزوجته ريهام ايمن و بشري ودرة والدكتور اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب ابو وزوجته والتي ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيري ووشريف منير و نسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصري العالمي مينا مسعود ومني زكي وسارة التونسي.