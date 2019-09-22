فن ومشاهير

انفصال مايلي سايرس وكاتلين كارتر

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Sep 22, 2019

منتصف آب/أغسطس الفائت، انفصلت المغنية الأميركية مايلي سايرس عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث بعد ثمانية أشهر من زواجهما.

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وبالتزامن مع تحول الإشاعة التي كانت تحوم حول انفصال مايلي وليام الى حقيقة، انتشر في الوقت نفسه صورة للمغنية الشابة من اجازتها في ايطاليا مع صديقتها كاتلين كارتر التي انفصلت هي أيضاً عن زوجها منذ أسابيع قليلة، حيث اشارت عدة تقارير عن وجود علاقة بينهما.

ولكن يبدو ان هذه العلاقة بين مايلي وكاتلين لم تدم طويلاً وذلك بعدما اشارت مجلة “بيبول” انهما انفصلا وتحولت علاقتهما الى صداقة.

وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.

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