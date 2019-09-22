هنا الزاهد تدخل المستشفى في شهر العسل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعرّضت الفنانة المصرية “هنا الزاهد” لوعكةٍ صحية إستلزمت نقلها إلى المستشفى بعد أيامٍ من زفافها على الفنان أحمد فهمي الذي يلازمها بفترة العلاج.
ونشرت الخبر عبر حسابها الخاص على "إنستغرام”: “اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي”.
ولقد كشفت والدتها أن ابنتها التي لا تزال تقضي شهر العسل في سنغافور، أُصيبت بميكروب في معدتها بعد أن تناولت وجبة في أحد المطاعم. وأصبحت الآن ممنوعة تمامًا من تناول أي نوع من الأطعمة. حيث أنها تعيش على المحاليل التي أمر بها الأطباء الذين وضعوها تحت المراقبة.
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