أصالة تُطلُّ بعلم المملكة لمناسبة اليوم الوطني السعودي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة السورية أصالة مع الفنانين السعوديين عبد الله رويشد وأصيل أبو بكر، بحفلٍ فنيّ ضخم أقيم في مركز الأمير سلطان الحضاري في المنطقة الشمالية تبوك، وذلك إحتفالا ًباليوم الوطني السعودي، حيث أطلوا مُتوشّحين بعلم المملكة.

وفيما طالبت أصالة الجمهور برفع الأعلام، مقدمة أغنية وطنية سعودية، هنّأت الجمهور، قائلة: كل عام وأنتم بخير، وكل سنة والسعودية بخير، وبلدنا من نجاح إلى نجاح أكبر. لتقدِّم للجمهور باقة من الأعمال الغنائية الخليجية والعربية.

